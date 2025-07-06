'Худшее, что я видел в армии – это...' Мобилизованный спортивный журналист сделал признание после года в ВСУ

Известный украинский спортивный журналист Андрей Сенькив, который в середине июня был мобилизован в Вооруженные силы Украины, в социальной сети Х (бывший Twitter) признался, что его очень коробит несправедливость в армии. По словам блогера, это худшее, с чем он столкнулся в ВСУ за все время службы.

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Далее OBOZ.UA приводит текст на языке оригинала (авторские орфография и стилистика сохранены).

"Найгірше, шо я поки бачив в армії - це: "Не сподобався, кому треба/Не знає про тебе, хто треба - пі*дуєш на позиці". А позиції такі, шо в одну сторону. І оцей страх, шо незамінних людей нема і ніхто нічо не докаже, призводе до пе*деця. Бо на цьому в моменті тримається все.

На цьому гачку сидить кожен:

- Ліпше замовчимо, бо ось, куда його відправили

- Не вступаєм в зарубу, бо ось, шо з ним сталось

- Сидимо, вичікуєм, не висовуємся, бо, сука війна, спише все.

Й*бані задні числа. Й*бана фікція. Коли за здані позиції ї*уть більше, ніж за втрачених людей. Ви не подумайте, я всьо розумію - війна ставить жорсткі вибори, змушує йти на страшні компроміси, всім є, що втрачати. Але виглядає це все дуже низько й оббльовано".

Ранее Сенькив рассказал, как его хотели наказать за правду про прохождения базовой военной подготовки (БВЗП). У Сенькива большие проблемы со зрением, и согласно выводу военно-врачебной комиссии (ВВК) он может служить лишь на тыловых должностях.

Несмотря на все документы, по которым Сенькив ограниченно пригоден, после БВЗП его все равно отправили учиться командовать механизированным взводом.

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