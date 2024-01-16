Хорватский клуб выгнал легендарного футболиста 'Динамо'

Легендарный футболист "Динамо" Денис Гармаш больше не является игроком "Осиека". Хорватский клуб на своем сайте объявил о расторжении контракта с 33-летним экс-полузащитником сборной Украины.

Видео дня

"Он приехал прошлым летом, но не смог заявить о себе из-за плохой физической подготовки, которая мешала ему проявить свои качества на поле. За время тренерской деятельности Степана Томаша он провел 4 матча: три в чемпионате и один в Кубке страны, а под руководством Зорана Зекича не сыграл ни одной минуты в официальных матчах", – говорится в сообщении пресс-службы бронзового призера чемпионате Хорватии.

Напомним, что Гармаш переходил в "Осиек" именно по протекции Томаша, который был уволен в начале октября прошлого года. Также ушел в отставку спортивный директор клуба Ивица Кулешевич.

Как сообщал OBOZ.UA, Денис Гармаш перешел в "Осиек" 9 сентября 2023-го, за все время отметившись лишь нарушением, за которое получил желтую карточку.

16 августа 2023 года стало известно, что наставник "бело-синих" Мирча Луческу отказался от услуг Гармаша, переведя его в юношескую команду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!