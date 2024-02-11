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Харлан завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,6 т.
Харлан завоевала 'золото' Кубка мира по фехтованию

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан выиграла второй этап Кубка мира по фехтованию, который прошел в столице Перу Лиме. Для 33-летней уроженки Николаева это стало первой победой на уровне КМ с 2019 года, когда она победила в американском Солт-Лейк-Сити.

Харлан завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию

В решающей схватке Ольга со счетом 15:6 одолела Катинку Баттай Шугар.

Отметим, что первый этап КМ по фехтованию в Алжире Харлан завершила на втором месте, завоевав серебряную медаль, ставшую юбилейной 30-й в карьере.

Харлан завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию

Всего же в Лиме принимало участие пять украинок. Елизавета Мельничук не пробилась в основной раунд, Елена Кравацкая уступила в 1/32 финала, а Юлия Бакастова и Алина Комащук проиграли на стадии 1/16-й.

Харлан завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию

Харлан, которая была пятой сеяной на турнире, начала свой путь на этапе в Перу победой над венгерской спортсменкой Ренатой Катони (15:6), затем поочереди прошла итальянку Клаудии Ротили (15:8), француженку Сару Нучи (15:12) и бронзовую призерку чемпионата Европы-2017 в индивидуальной сабле Лизу Пустай из Венгрии (15:11).

Харлан завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию

В полуфинале соперницей Харлан стала десятая сеяная Элизабет Тартаковски из США, которую украинка победила со счетом 15:12.

Харлан завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию

Как сообщал OBOZ.UA, на ЧМ-2023 Харлан после победы отказалась пожимать руку россиянке Смирновой. В ответ представительница страны-агрессорки устроила цирк, отказываясь покидать дорожку. Она подала протест на результат, который был отклонен. Позже украинка получила дисквалификацию, которую FIS вынесла под давлением РФ.

Харлан завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию

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