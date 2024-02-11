Харлан завоевала 'золото' Кубка мира по фехтованию

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан выиграла второй этап Кубка мира по фехтованию, который прошел в столице Перу Лиме. Для 33-летней уроженки Николаева это стало первой победой на уровне КМ с 2019 года, когда она победила в американском Солт-Лейк-Сити.

В решающей схватке Ольга со счетом 15:6 одолела Катинку Баттай Шугар.

Отметим, что первый этап КМ по фехтованию в Алжире Харлан завершила на втором месте, завоевав серебряную медаль, ставшую юбилейной 30-й в карьере.

Всего же в Лиме принимало участие пять украинок. Елизавета Мельничук не пробилась в основной раунд, Елена Кравацкая уступила в 1/32 финала, а Юлия Бакастова и Алина Комащук проиграли на стадии 1/16-й.

Харлан, которая была пятой сеяной на турнире, начала свой путь на этапе в Перу победой над венгерской спортсменкой Ренатой Катони (15:6), затем поочереди прошла итальянку Клаудии Ротили (15:8), француженку Сару Нучи (15:12) и бронзовую призерку чемпионата Европы-2017 в индивидуальной сабле Лизу Пустай из Венгрии (15:11).

В полуфинале соперницей Харлан стала десятая сеяная Элизабет Тартаковски из США, которую украинка победила со счетом 15:12.

Как сообщал OBOZ.UA, на ЧМ-2023 Харлан после победы отказалась пожимать руку россиянке Смирновой. В ответ представительница страны-агрессорки устроила цирк, отказываясь покидать дорожку. Она подала протест на результат, который был отклонен. Позже украинка получила дисквалификацию, которую FIS вынесла под давлением РФ.

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