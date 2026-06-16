Харлан впервые стала мамой и раскрыла имя ребенка от итальянца. Фотофакт

Легендарная украинская фехтовальщица Ольга Харлан впервые стала мамой. Самая титулованная спортсменка страны в истории Олимпийских игр объявила о том, что у нее и ее бойфренда Луиджи Самеле 14 июня родилась дочка.

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Об этом Харлана написала на своей странице в социальной сети Instagram. 35-летняя саблистка также сообщила, что родители решили назвать новорожденную Арианной. "14.06.2026. Мама и папа любят тебя сильнее всего", – подписала снимок спортсменка.

Ольга и Луиджи начали встречаться в 2018 году, когда украинка уже находилась в бракоразводном процессе со своим первым мужем фехтовальщиком Дмитрием Бойко. Харлан отмечала, что до этого обращала внимание на итальянца, который проявлял знаки внимания.

Самеле начал заниматься фехтованием с тренером Андреа Теренцио. Именно этот специалист помог раскрыться таланту итальянца, который является мультимедалистом Олимпийских игр. В его активе две "бронзы" и два "серебра" Лондона-2012, Токио-2020 и Парижа-2024.

После полномасштабного вторжения России в Украину Луиджи помог Ольге вывезти из-под ракетных ударов и бомбардировок сестру и племянника. В сентябре 2024 года итальянский спортсмен сделал украинке предложение.

Больше об истории любви Ольги Харлан и Луиджи Самеле читайте в материале OBOZ.UA.

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