Хамство, взятки, безнаказанность: раскрыты детали, как Россия захватила власть в международной федерации

Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский раскрыл подробности того, как были организованы выборы экономиста из РФ Аркадия Дворковича главой международной федерацию FIDE. По его словам, он лично занимался подкупом спортивных чиновников разных стран или помогал отстаивать их интересы.

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Соответствующий ролик был опубликован на странице сингапурского функционера Игнатия Леонга в социальной сети Facebook. В нем можно услышать запись разговора Глуховского, который рассказывает своему собеседнику, как он помогал Дворковичу возглавить FIDE в 2018 году.

"Есть двести делегатов, это, так сказать, причем разных, со всего мира. С кем-то надо поговорить, кому-то надо программу послать, кому-то нужно взятку дать, кого-то нужно в союз как бы с другим человеком соединить. Ну короче, вот это от Норвегии до Анголы", – рассказал Глуховский.

Также он высказался о позиции Узбекистана на выборах-2018, который выставил своего кандидата, проявив абсолютное неуважение к этой стране.

"И тут х*як – какой-то узбек. Зачем этот узбек, что он там делает вообще? Какой-то заместитель председателя Олимпийского комитета Узбекистана. Тоже мне, значит, шишка. Сам по себе узбекский голос вообще не имеет никакого значения. Больше того, я, по некоторым косвенным признакам изначально не считал как наш голос. Потому что узбеки – ребята себе на уме. Они могут тебе клясться там в верности сколько угодно..." – выдал россиянин.

Известный гроссмейстер из Узбекистана Рашид Зиятдинов на своей странице в Facebook отметил. что весь монолог Глуховского демонстрирует истинное лицо представителей РФ.

"Вышедший разговор – это даже не про содержание. Это про тон, про манеру, про то, как человек позволяет себе говорить о другой стране и ее людях. Неважно, какие слова он произносит. Важно как он их произносит – с грубостью, пренебрежением и ощущением полной безнаказанности. Так воспитанные люди не разговаривают ни с кем. Но в современной России это, похоже, стало нормой – от уборщика до премьера. Один и тот же стиль: хамство, высокомерие и уверенность, что можно говорить как угодно, и все сойдет с рук", – отметил он.

Отметим, что Дворкович в 2018 выиграл выборы и стал президентом FIDE. После вторжения РФ в Украину он формально освободил этот пост, когда попал под санкции ЕС.

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