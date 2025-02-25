Голкиперу сборной Украины устроили подставу в новом клубе

Украинский вратарь "Аль-Шабаба" Георгий Бущан вынужден спасать команду в каждом матче, но из-за провалов в защите его статистика в чемпионате Саудовской Аравии выглядит неутешительно. 30-летний футболист сборной Украины еще не сыграл ни одного поединка на ноль, пропустил 10 голов в 5 встречах.

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В матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Шабаб" победил "Аль-Райед" со счетом 2:1. Бущан сделал шесть сэйвов, но снова не смог оставить свои ворота сухими. Одноклубники устроили Георгию настоящую подставу со статистикой, регулярно оставляя один на один с ударами соперников.

Фанаты уже шутят, что в обороне "Аль-Шабаба" играют друзья Трубина, намекая на частые провалы линии защиты. Один из болельщиков отметил, что при такой игре стоит хотя бы поблагодарить за 10 пропущенных голов, а не за 40.

"С такой организацией обороны там, в принципе, невозможно играть на ноль", – пишут болельщики. Даже в большинстве "Аль-Шабаб" умудряется пропускать на последних минутах, так что работа Бущана становится еще сложнее.

Ранее "Аль-Шабаб" опубликовал подборку лучших спасений ворот украинского голкипера Георгия Бущана в последнем матче чемпионата страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Бущан был признан автором лучшего сейва 18-го тура Саудовской Про-лиги. В голосовании 30-летний одессит набрал большинство голосов, опередив двух конкурентов. Стоит отметить, что итоговый счет оказался не очень радостным для украинца. Его команда уступила со счетом 1:3.

29 января Георгий подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года.

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