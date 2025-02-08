То, что сделал в новом клубе голкипер сборной Украины, заставило схватиться за голову соперника. Видео

Арабский футбольный клуб "Аль-Шабаб" опубликовал подборку лучших спасений ворот украинского голкипера Георгия Бущана в последнем матче чемпионата страны. 30-летний футболист сборной Украины выдал сильную игру в 19-м туре, а его команда разгромила "Аль-Халидж" со счетом 5:1. Судя по реакции клуба, Бущан уже успел завоевать доверие болельщиков.

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Особенно в ролике выделили момент, когда один из сейвов голкипера привел соперника в отчаяние – игрок схватился за голову, не веря, что мяч не оказался в воротах. Сам Бущан после эпизода эмоционально объяснял что-то партнерам по защите.

В клубе остались в восторге от выступления украинца, назвав его "стеной". В этом матче он совершил 8 сейвов, сделал 44 касания мяча и точно отдал 20 передач из 26. Кроме того, соперник не смог реализовать пенальти.

Как сообщал OBOZ.UA, Бущан был признан автором лучшего сейва 18-го тура Саудовской Про-лиги. В голосовании 30-летний одессит набрал большинство голосов, опередив двух конкурентов. Стоит отметить, что итоговый счет оказался не очень радостным для украинца. Его команда уступила со счетом 1:3.

29 января Георгий подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года.

За свою карьеру Бущан выиграл чемпионат Украины (2020/21), дважды становился обладателем Кубка Украины и трижды – Суперкубка.

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