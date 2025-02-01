Голкипер сборной Украины провально дебютировал за новый клуб, 'сорвавшись с катушек' в первом матче. Видео

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан провел первый официальный матч за "Аль-Шабаб", но его дебют в чемпионате Саудовской Аравии оказался неудачным. Его команда уступила "Аль-Иттифаку" со счетом 1:3.

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Дважды 30-летнего одессита огорчил Джорджиньо Вейналдум, еще один мяч забил Жоау Кошта. Интересно, что Вейналдум уже забивал украинскому вратарю – в июне 2021 года в матче Евро-2020 против сборной Нидерландов.

Во время игры Бущан активно выражал недовольство действиями одноклубников. Особенно после второго пропущенного гола наш соотечественник буквально "слетел с катушек", "напихав" своей обороне. Подобное поведение было характерно для него и в "Динамо".

После 17 туров "Аль-Шабаб" занимает шестое место в чемпионате, имея 29 очков. Команду тренирует Фатих Терим.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января Георгий подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года.

За свою карьеру Бущан выиграл чемпионат Украины (2020/21), дважды становился обладателем Кубка Украины и трижды – Суперкубка. Также он запомнился яркими выступлениями в еврокубках, включая отраженный пенальти в матче против "Фенербахче" в 2022 году.

Накануне голкипер стал участником шутливых комментариев после своего перехода в аравийский клуб. Момент, когда наш голкипер садился в микроавтобус, в интернете обыграли с учетом украинских реалий.

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