Лучший! Голкипер сборной Украины выдал фантастический сейв в первом же матче за новый клуб. Видео

Украинский голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан был признан автором лучшего сейва 18-го тура Саудовской Про-лиги. В голосовании 30-летний футболист сборной Украины набрал большинство голосов, опередив двух конкурентов.

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В своем дебютном матче за новый клуб Георгий отразил удар Витиньо Коэльо из "Аль-Иттифака", спасая свою команду от пропущенного гола.

Помимо Бущана, на награду претендовали Эдуар Менди из "Аль-Ахли" и Наваф Аль-Акиди из "Аль-Фатеха". В опросе приняли участие 2230 человек, и Бущан получил 56% голосов (1245).

Стоит отметить, что итоговый счет оказался не очень радостным для украинца. Его команда уступила со счетом 1:3.

Дважды 30-летнего одессита огорчил Джорджиньо Вейналдум, еще один мяч забил Жоау Кошта. Интересно, что Вейналдум уже забивал украинскому вратарю – в июне 2021 года в матче Евро-2020 против сборной Нидерландов.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января Георгий подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года.

За свою карьеру Бущан выиграл чемпионат Украины (2020/21), дважды становился обладателем Кубка Украины и трижды – Суперкубка.

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