Голкипер сборной Украины забила исторический гол на 92-й минуте и принесла команде чемпионство. Видео

Вратарь женской сборной Украины Дарина Бондарчук спасла "Металлист 1925" в компенсированное время матча с донецким "Шахтером" и принесла харьковчанкам чемпионский титул. Гол на 92-й минуте позволил команде сыграть вничью 2:2 и прервать трехлетнее доминирование "Ворсклы" в женском чемпионате Украины по футболу.

Видео дня

28-летняя голкипер подключилась к последнему угловому у ворот соперниц, когда ее команда уступала 1:2. После подачи и борьбы в штрафной мяч отскочил к Бондарчук, которая точным ударом отправила его в сетку.

Ничья стала для "Металлиста 1925" решающей в борьбе за чемпионство. Харьковский клуб завершил сезон на первом месте и завоевал "золото" женской Высшей лиги.

После матча Бондарчук призналась, что это был первый гол в ее карьере.

"Тренерский штаб сказал подключиться к подаче с углового фланга. Нужно было оказаться в нужное время в нужном месте. Возможно, где-то вспомнила гол Анатолия Трубина, когда шла вперед. Хотелось повторить. В этот раз получилось", – сказала футболистка.

Голкипер также отметила, что вратари хорошо понимают специфику игры при стандартах.

"Угловой – это всегда 50 на 50. Нужно ждать любой отскок от игрока или мяча и быть готовой", – добавила Бондарчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в концовке матча "Металлист 1925" – "Шахтер" на поле вышла двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!