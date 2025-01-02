ФК "Динамо" (Киев) всегда славился своими надежными вратарями разных поколений. Это Антон Идзковский, Николай Трусевич, Олег Макаров, Виктор Банников, Евгений Рудаков, Андрей Гаваши, Евгений Лемешко, Юрий Роменский, Михаил Михайлов, Виталий Рева, Тарас Луценко, Игорь Кутепов, Виктор Чанов, Виктор Юрковский, Максим Коваль, Денис Бойко, Георгий Бущан. Пусть простят меня те, кого не назвал.

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Во всех успехах легендарного клуба, несомненно, большой вклад динамовских голкиперов. Кто-то из них провел больше матчей, кто-то - меньше. Кто-то меньше пропустил мячей, кто-то - больше. Но все они, вместе со своими партнерами по команде, сражались за победы киевского "Динамо".

Теперь - о динамовском вратаре, игра которого на протяжении многих лет была надежной, яркой и запомнилась миллионам болельщиков "Динамо". Его карьера и достижения уникальны.

18 сентября 2016 года в возрасте 41 года и 259 дней, после матча чемпионата Украины против "Шахтера" Александр Шовковский объявил о завершении своей многолетней вратарской карьеры. Это был его 426-й матч в высшем отечественном дивизионе.

А дебютировал он, воспитанник динамовской футбольной школы, в высшей лиге чемпионата Украины 6 марта 1994 года, в возрасте 19 лет и 63 дня, в поединке с "Кремнем" из Кременчуга. 24 сезона отыграл Шовковский в чемпионатах Украины за "Динамо", 636 матчей провел за родной клуб во всех турнирах.

143 матча отыграл Александр за "Динамо" в еврокубках - рекордный показатель для клуба. 109 из них - в Лиге чемпионов (с учетом квалификациорнных раундов). 42 матча страж динамовских ворот отыграл без замен за пять сезонов в основной стадии самого престижного клубного турнира Старого Света.

"Динамо" - 16-кратный чемпион Украины, и 14 золотых наград в коллекции Шовковского. 11 раз он совершал круг почета с Кубком Украины, еще 6 раз - с Суперкубком.

13 ноября 1994 года динамовский голкипер дебютировал в национальной сборной Украины. Играл надежно, имея в своем активе 46 "сухих" матчей. 726 минут подряд, с 9 октября 2004 -го по 3 сентября 2005 года, держал свои ворота "на замке". 12 раз Шовковский с капитанской повязкой выводил на поле национальную сборную, в составе которой провел 7 отборочных турниров на чемпионат мира и Европы, а это 92 матча.

Запомнились многие матчи с участием Александра Шовковского. Остановлюсь на двух - на первом из них работал с микрофоном, за вторым наблюдал с трибуны в Германии.

Футбольный сезон-2004/2005 впервые начался матчем за Суперкубок Украины. В Одессе встретились "Динамо" и "Шахтер" в борьбе за почетный трофей. Героем первого розыгрыша Суперкубка страны как раз и стал Шовковский. Основное время игры победителя не определило - 1:1, а в серии 11-метровых Александр парировал пять ударов соперника и сам забил решающий мяч.

А еще ЧМ-2006 в Германии и матч 1/8 финала со сборной Швейцарии. Там в послематчевой серии Шовковский не позволил соперникам ни одного (!) раза поразить свои ворота, тем самым выведя "желто-синих" в четвертьфинал Мундиаля.

Еще много чего можно рассказать об Александре Шовковском - вратаре от Бога. Его в футбольную школу "Динамо" пригласил в 8-летнем возрасте тренер Анатолий Крощенко. Сашу он увидел в детской оболонской команде "Чайка". Там мальчишка был нападающим, и тренеру пришлось долго настаивать на том, что место Саши в воротах. Ведь у него были хорошие данные для этого амплуа.

После завершения блестящей игровой карьеры Александр Владимирович работал в тренерских штабах национальной сборной и киевского "Динамо", а с осени прошлого года возглавляет родной клуб в качестве уже главного тренера.

Сегодня Александр Шовковский празднует 50-летний юбилей. OBOZ.UA присоединяется к многочисленным поздравлениям легенде "Динамо" и желает Александру Владимировичу всего наилучшего.