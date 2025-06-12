Главный хам российского футбола возглавит сборную Польши – СМИ

Станислав Черчесов является основным претендентом на пост главного тренера сборной Польши по футболу, сообщает Чемпионат со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Польская национальная команда осталась без тренера после ухода Михала Пробежа, который возглавлял сборную с апреля 2023 года.

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Он ушёл после поражения от Финляндии (1:2) в квалификации к ЧМ и конфликта с Робертом Левандовским. Форвард "Барселоны" отказался выступать за сборную, пока её тренирует Пробеж.

Предыдущей командой 61-летнего Черчесова была сборная Казахстана, где он проработал менее полугода.Российские болельщики назвали такие результаты работы своего соотечественника "позором" и "реальным стыдом".

Станислава Черчесова выгнали в январе 2025 года за неудовлетворительные результаты, однако тот успел отметиться многочисленными хамскими выходками.

В июне 2024-го во время пресс-конференции Черчесов возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на государственном языке.

До Казахстана Черчесов возглавлял "Ференцварош", где также был уволен после позора в квалификации Лиги чемпионов против "Клаксвика" с Фарерских островов, которую чемпион Венгрии проиграл со счетом 0:3.

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