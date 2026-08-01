Главная соперница Магучих с рекордом в шторм выиграла Игры Содружества-2026. Что с Ярославой

Знаменитая австралийская прыгунья в высоту Элеанор Паттерсон выиграла соревнования на Играх Содружества в Глазго, несмотря на проливной дождь и затянувшийся более чем на три часа финал. Олимпийская арена оказалась частично затоплена, однако спортсменка сумела повторить рекорд турнира, державшийся с 2002 года.

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Рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих на этом турнире не выступала, потому что Украина не является участником этого мультиспортивного турнира. Игры Содружества проводятся только для стран и территорий, входящих в Содружество наций (Commonwealth of Nations). В соревнованиях выступают спортсмены Австралии, Англии, Шотландии, Уэльса, Канады, Новой Зеландии, Индии, ЮАР и других членов Содружества.

30-летняя Паттерсон завоевала "золото" 28 июля, преодолев планку на высоте 1,96 м. Этот результат позволил ей повторить рекорд Игр Содружества.

Финал проходил в крайне сложных погодных условиях. Перед стартом на Глазго обрушился сильный ливень, из-за которого организаторы отложили начало соревнований на 30 минут. Сектор для прыжков оказался залит водой, а во время турнира потребовались дополнительные паузы для его обслуживания.

Для Паттерсон победа стала особенной еще и потому, что ровно 12 лет назад на Играх Содружества в Глазго она выиграла первое крупное "золото" в карьере, выступая 18-летней школьницей.

После победы Паттерсон рассказала о необычных обстоятельствах финала: "Остановки соревнований, затопленная дорожка, всё насквозь мокрое. Каким же диким, странным и веселым получился этот вечер. 1,96 м и повторение рекорда соревнований".

Также спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку: "Понадобилось несколько дней, чтобы высохнуть, но огромное спасибо всем за добрые слова. Постепенно отвечаю каждому".

Сезон 2026 года складывается для одной из главных соперниц мировой рекордсменки Ярославы Магучих весьма успешно. В июне на турнире Tage der Überflieger в немецком Эссене Паттерсон впервые с 2022 года покорила высоту 2,00 м, а в июле выиграла Мемориал Иштвана Дьюлаи в Будапеште с таким же результатом. Кроме того, на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате она стала второй с результатом 1,94 м, уступив только Магучих.

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