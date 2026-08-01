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Главная соперница Магучих с рекордом в шторм выиграла Игры Содружества-2026. Что с Ярославой

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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30-летняя австралийка произвела настоящий фурор
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Знаменитая австралийская прыгунья в высоту Элеанор Паттерсон выиграла соревнования на Играх Содружества в Глазго, несмотря на проливной дождь и затянувшийся более чем на три часа финал. Олимпийская арена оказалась частично затоплена, однако спортсменка сумела повторить рекорд турнира, державшийся с 2002 года.

Элеанор Паттерсон выиграла Игры Содружества

Рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих на этом турнире не выступала, потому что Украина не является участником этого мультиспортивного турнира. Игры Содружества проводятся только для стран и территорий, входящих в Содружество наций (Commonwealth of Nations). В соревнованиях выступают спортсмены Австралии, Англии, Шотландии, Уэльса, Канады, Новой Зеландии, Индии, ЮАР и других членов Содружества.

Элеанор Паттерсон

30-летняя Паттерсон завоевала "золото" 28 июля, преодолев планку на высоте 1,96 м. Этот результат позволил ей повторить рекорд Игр Содружества.

Финал проходил в крайне сложных погодных условиях. Перед стартом на Глазго обрушился сильный ливень, из-за которого организаторы отложили начало соревнований на 30 минут. Сектор для прыжков оказался залит водой, а во время турнира потребовались дополнительные паузы для его обслуживания.

Элеанор Паттерсон

Для Паттерсон победа стала особенной еще и потому, что ровно 12 лет назад на Играх Содружества в Глазго она выиграла первое крупное "золото" в карьере, выступая 18-летней школьницей.

Элеанор Паттерсон выиграла спустя 12 лет

После победы Паттерсон рассказала о необычных обстоятельствах финала: "Остановки соревнований, затопленная дорожка, всё насквозь мокрое. Каким же диким, странным и веселым получился этот вечер. 1,96 м и повторение рекорда соревнований".

Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс

Также спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку: "Понадобилось несколько дней, чтобы высохнуть, но огромное спасибо всем за добрые слова. Постепенно отвечаю каждому".

Элеанор Паттерсон поблагодарила болельщиков

Сезон 2026 года складывается для одной из главных соперниц мировой рекордсменки Ярославы Магучих весьма успешно. В июне на турнире Tage der Überflieger в немецком Эссене Паттерсон впервые с 2022 года покорила высоту 2,00 м, а в июле выиграла Мемориал Иштвана Дьюлаи в Будапеште с таким же результатом. Кроме того, на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате она стала второй с результатом 1,94 м, уступив только Магучих.

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АвстралияЛегкая атлетикаПрыжки в высотуЯрослава Магучих
Редакционная политика