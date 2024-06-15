Где смотреть в Украине Гвоздик – Бенавидес. Расписание трансляций чемпионского боя украинского боксера

Украинский боксер Александр Гвоздик (20–1, 16 KO) вечером в субботу, 15 июня, проведет бой против Дэвида Бенавидеса из США (28–0, 24 KO) за вакантный временный титул WBC в полутяжёлом весе. Со-главное событие шоу состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Видео дня

Поединок украинца ожидается не ранее 05:00 воскресенья, 16 июня. Трансляция запланирована по системе PPV (pay-per-view) на видеосервисах FITE TV и PBC.

Также бой украинского боксера можно будет посмотреть на стриминге Triller TV, который является официальным вещателем. Цена $20.99.

За эту стоимость будет доступно и главное событие меропориятие: бой за титул чемпиона мира WBA в легком весе между непобедимыми американцами Джервонтой Дэвисом (29–0, 27 KO) и Фрэнком Мартином (18–0, 12 KO).

Как сообщал OBOZ.UA, Гвоздик свой прошлый бой провел 1 октября 2023-го, добыв 16-ю досрочную победу в профессиональной карьере. На боксерском шоу в американском Лас-Вегасе 36-летний уроженец Харькова победил техническим нокаутом Исаака Родригеса (28-4, 22 КО) из Бразилии.

До этого Александр Гвоздик не боксировал 3 года, завершив карьеру, но в феврале 2023-го вернулся в ринг, победив по очкам мексиканца Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО).

Затем Александр провел успешный бой с представителем Латвии Ричардса Болотникса (19-7-1, 8 КО).

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