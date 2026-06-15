Где смотреть Узбекистан – Колумбия: расписание трансляция ЧМ-2026

Сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира по футболу. На турнире 2026 года, который принимают США, Мексика и Канада, команда выступит под руководством легендарного итальянского защитника и обладателя "Золотого мяча" Фабио Каннаваро.

Видео дня

Узбеки попали в группу К, куда вместе с ними отжеребили Португалию, ДР Конго и Колумбию, которая станет первым соперником дебютантов мундиалей.

ВО СКОЛЬКО УЗБЕКИСТАН – КОЛУМБИЯ

Встреча состоится в четверг, 14 июня, на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Время начала – 5:00 по киевскому времени и в 7:00 по ташкентскому.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УЗБЕКИСТАН – КОЛУМБИЯ

Любители спорта смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из столицы Мексики будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый", а также "Megogo Спорт" в Т2 и кабельных сетях.

Колумбийцы вернулись на чемпионат мира после того, как пропустили турнир в 2022 году. Их лучшим результатом на мундиалях является четвертьфинал на ЧМ-2014. Главными звездами команды являются полузащитник Хамес Родригес и "Манчестер Юнайтед", а также форварды "Баварии" Луис Диас и "Спортинга" Луис Суарес.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла беспрецедентное решение по чемпионату мира 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!