Где смотреть Суперлигу Favbet: расписание матчей 8-9 марта

Регулярный чемпионат Суперлиги Favbet после международного перерыва на матчи мужской сборной в квалификации на чемпионат Европы-2025 возвращается бабблом в Луцке 8-9 марта.

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Здесь сыграют хозяева "Старый Луцк-Университет", а также "Киев-Баскет", "Ривне-ОШВСМ" и "Прикарпатье-Говерла". "Киев-Баскет" и "Прикарпатье-Говерла" последние матчи провели 14 февраля, "Старый Луцк" 23 февраля играл перенесенную игру с "Ровным", а ровенская команда на выходных съездила в Днепр, пробившись в финал Кубка Украины, поэтому игровой тонус у всех команд разный.

"Киев-Баскету" остается выиграть один матч, чтобы гарантировать себе второе место в регулярном чемпионате. "Ривне" ведет борьбу с "Черкаськими Мавпами" за третье место и не собирается терять очки, поэтому их очный матч должен стать украшением баблы.

"Старый Луцк" идет седьмым, хотя и надеется потеснить "Запорожье". Лучане отстают на две победы, но имеют преимущество над "Запорожьем" в личных встречах, поэтому им нужна хотя бы одна победа в домашнем баббле. Для этого есть матч с пока наиболее вероятным соперником в первом раунде плей-офф "Киев-Баскетом", а также игра с "Прикарпатье-Говерлой", последняя встреча с которой завершилась победой команды Евгения Мурзина.

Также 8 марта в Днепре состоится перенесенная игра хозяев и Запорожья.

Вашему вниманию расписание матчей 8-9 марта.

Суббота, 8 марта

Днепр, "Шинник"

13:00. "Запорожье" – "Днепр" (Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

Луцк, ОДЮСШ

15:00. "Ривне-ОШВСМ" – "Прикарпатье-Говерла" (YouTube ФБУ)

18:00. "Старый Луцк" – "Киев-Баскет" (YouTube ФБУ)

Воскресенье, 9 марта

Луцк, ОДЮСШ

15:00. "Ривне-ОШВСМ" – "Киев-Баскет" (Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

18:00. "Старый Луцк" – "Прикарпатье-Говерла" (YouTube ФБУ)

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