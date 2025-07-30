Где смотреть 'Шахтер' – 'Бешикташ': расписание трансляций матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 31 июля, проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором в номинально домашней встрече примет стамбульский "Бешиткаш". После победы 4:2 в Турции подопечные тренера Арды Турана намерены довести дело до конца и добыть путевку в следующий раунд.

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Встречу принимает городской стадион в польском Кракове. Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса из Испании прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть игру на благодаря трансляции на канале УПЛ ТВ. Прямой эфир вещателя доступен на видеоплатформе Megogo. Также поединок покажет сервис Solidsport по платной подписке, стоимость которой составляет 9 евро.

Фаворитами поединка в Кракове считаются украинцы. Ставки на победу "Шахтера" в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,95. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех стамбульских "орлов" достигают уровня 3,10.

Интересно, что "горняки" в девяти матчах с командами из Турции не выиграли только один раз, когда в 2015 году сыграли вничью с "Фенербахче" 0:0.

В случае победы в следующем раунде Лиги Европы бронзовые призеры украинской Премьер-лиги сыграют с неудачниками пары квалификации Лиги чемпионов "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия) – "Панатинаикос" (Афины, Греция), где в первой игре сильнее были британцы 2:0.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" повторно разгромило соперника из Мальты и вышло в третий квалификационный раунд лиги чемпионов.

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