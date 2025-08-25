УкраїнськаУКР
Где смотреть "Серветт" – "Шахтер": расписание трансляций финала квалификации Лиги конференций

Где смотреть 'Серветт' – 'Шахтер': расписание трансляций финала квалификации Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 28 августа, проведет ответный матч заключительного раунда квалификации Лиги конференций. Подопечные Арды Турана после ничьей 1:1 в первом номинально домашнем поединке будут противостоять швейцарскому "Серветту".

Встречу принимает стадион "Стад де Женев". Испанский арбитр Гильермо Куадра даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря каналу УПЛ ТВ. Прямой эфир из Кракова также будет доступен на видеоплатформе Megogo.

Фаворитом букмекеров считается донецкая команда. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 1,80. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех швейцарского клуба достигают уровня 4,20.

"Горняки" испытывают серьезные кадровые трудности. В лазарете команды находятся защитник Ефим Конопля, полузащитники Дмитрий Крыськив и Эгиналду, а также форварды Невертон, Кауай Элиас и Лассина Траоре.

"Шахтер" и "Серветт" встречались друг с другом в далеком 1983 году в Кубке кубков. Тогда "горняки" одержали победы 1:0 на своем поле и 2:1 на выезде.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект ответил, сможет ли киевское "Динамо" пройти израильский "Маккаби" после поражения в первом матчей плей-офф отбора Лиги Европы.

