Матч 'Шахтера' в плей-офф Лиги конференций завершился сенсацией. Видео

Донецкий "Шахтер" сенсационно сыграл вничью со швейцарским "Серветтом" в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций, куда команда опустилась после поражения от греческого "Панатинаикоса" в Лиге Европы. Поединок на городском стадионе стадион в польском Кракове завершился со счетом 1:1.

Видео дня

Стоит отметить, что перед игрой все букмекеры единогласно называли украинскую команду абсолютным фаворитом противостояния. Ничья также называлась маловероятным исходом.

Гости из Швейцарии открыли счет уже на 8-й минуте: после подачи с углового Ламин Фомба выиграл верховую борьбу и пробил головой точно в нижний угол

Донецкий клуб активно атаковал в ответ, но долгое время упирался в надежную игру голкипера Жоэля Малля и защитников "Серветта".

Самые опасные моменты "горняки" создавали после стандартов и быстрых комбинаций. В первом тайме шанс отличиться имели Ньюертон и Аллисон, но их удары парировал Малль, а защитники несколько раз выносили мяч буквально с линии ворот.

После перерыва "Шахтёр" усилил давление. Аллисон вышел на ударную позицию, но вратарь гостей в эффектном прыжке спас команду. Вскоре хозяевам удалось дожать соперника: на 73-й минуте Валерий Бондарь замкнул навес Марлона Гомеса и головой пробил в угол — 1:1.

До конца встречи обе команды имели подходы к воротам, но счет больше не изменился.

Таким образом, первая часть противостояния завершилась вничью. Ответный матч в Женеве решит, кто пройдет в групповой этап Лиги конференций.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 августа "Шахтер" не смог выйти в плей-офф Лиги Европы. Бронзовый призер УПЛ в третьем квалификационном раунде уступил "Панатинаикосу". После выездных 0:0, в котором вратарь "горняков" Дмитрий Ризнык совершил восемь сейвов, украинцы в Кракове проиграли в серии пенальти 3:4. Основное время и дополнительное завершилось со счетом 0:0.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!