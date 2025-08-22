Искусственный интеллект ответил, пройдет ли 'Динамо' израильтян после поражения в первом матче отбора Лиги Европы

Киевское "Динамо" проиграло "Маккаби" из Тель-Авива в первом матче решающего квалификационного раунда Лиги Европы. Команда Александра Шовковского, которая с 50-й минуты встречи осталась в меньшинстве, не смогла ничего противопоставить израильтянам, уступив 1:3.

Видео дня

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не видит киевлян в основном этапе Лиги Европы. Нейросеть оценивает шансы "Динамо" на общую победу не больше, чем в 40%, но прогнозирует победу "бело-синих" в ответной встрече в Люблине 28 августа.

"Шансы "Динамо" на выход в групповой этап Лиги Европы составляют примерно 35-40%. Команда способна сыграть сильно дома, особенно учитывая их атакующую статистику. Однако для этого нужна максимальная концентрация, избегание ошибок в обороне и реализация моментов. "Маккаби", вероятно, будет играть на контратаках, что может быть опасным, учитывая их результативность. Мой прогноз: "Динамо" имеет шанс выиграть ответный матч, но преодолеть разницу в два мяча будет сложно. Вероятный счет – 2:1 в пользу "Динамо", что, к сожалению, не позволит пройти дальше, и "Маккаби" выйдет в групповой этап, а "Динамо" продолжит выступления в Лиге конференций", – утверждает Grok.

Ранее бывший футболист "Динамо" Артем Милевский признался, что ему хотелось плакать после игры команды с "Маккаби". А легенда "бело-синих" Йожеф Сабо раскритиковал футболистов.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский не стал называть удаление защитника Константина Вивчаренко главной причиной поражения команды от "Маккаби" в матче Лиги Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!