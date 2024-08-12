Где смотреть 'Рейнджерс' – 'Динамо': когда и во сколько матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 13 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс". После того, как подопечные Александра Шовковского упустили победу за 20 секунд до конца номинально домашнего поединка, они сыграют на поле соперника в Глазго.

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Встречу принимает знаменитый стадион "Айброкс". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Рейнджерс" – "Динамо". Время начала игры – в 21:45 по киевскому времени.

Увидеть прямой эфир из Шотландии можно будет увидеть благодаря телеканалу 2+2, который доступен на видеосервисе Megogo и цифровом эфирном телевидении T2. Также трансляцию проведут вещательные площадки столичного клуба – "Динамо TV" и канал "Динамо" Киев" на видеохостинге YouTube.

Букмекеры уже дали свой прогноз на "Рейнджерс" – "Динамо". Явными фаворитами считаются хозяева поля. Ставки на их победу в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 1,83. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех украинской команды достигают уровня 3,50.

Кроме того, на выход шотландцев в следующей круг предлагается индекс 1,50 против 2,50 на итоговый триумф киевлян.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" едва не упустило победу в первом матче сезона Премьер-лиги из-за невероятного ляпа своего вратаря.

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