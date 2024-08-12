'Рейнджерс' – 'Динамо': все подробности матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 13 августа, проведет второй поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерс". Подопечные Александра Шовковского после обидной ничьей в номинально домашней встрече сыграет в Глазго.

Видео дня

Поединок принимает знаменитый стадион "Айброкс" OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Рейнджерс" – "Динамо". Время начало – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "РЕЙНДЖЕРС" – "ДИНАМО"

Увидеть прямой эфир из Шотландии можно будет увидеть благодаря телеканалу 2+2, который доступен на видеосервисе Megogo и цифровом эфирном телевидении T2. Также трансляцию проведут вещательные площадки столичного клуба – "Динамо TV" и канал "Динамо" Киев" на видеохостинге YouTube.

ПРОГНОЗ НА "РЕЙНДЖЕРС" – "ДИНАМО"

Явными фаворитами считаются хозяева поля. Ставки на их победу в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 1,83. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех украинской команды достигают уровня 3,50.

СУДЬИ НА "РЕЙНДЖЕРС" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Италии, которую возглавляет Марко Гуида. Помогать ему будут лайнсмены Филиппо Мели и Стефано Алассио. Роль четвертого рефери исполнит Эрманно Феличиани.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Алеандро ди Паоло.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Филипп Клеман, главный тренер "Рейнджерс":

– Мы знаем, что это большое испытание против киевлян, потому что они действительно качественная команда. Мы собираемся выложиться по полной, чтобы пройти в следующий раунд. Мы сделали очень хорошие вещи в Люблине против них, но нам тоже нужно учиться. Есть некоторые вещи, которые мы можем улучшить, поэтому мы собираемся поработать над этим в течение следующих двух дней.

Александр Шовковский, главный тренер "Динамо":

– В игре с "Вересом" я получил информацию о действиях футболистов на футбольном поле. Буду ее анализировать и думать, и готовиться к предстоящей игре с "Рейнджерс". Необходимо все проанализировать. Сейчас делать какие-либо выводы на эмоциях, на мой взгляд, неправильно.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Рейнджерс": Батленд – Тавернье, Суттар, Дэвис, Йилмаз, Диоманд, Баррон, Черны, Проппер, Дессерс, Райт.

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" едва не упустило победу в первом матче сезона Премьер-лиги из-за невероятного ляпа своего вратаря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!