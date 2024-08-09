'Динамо' едва не лишилось победы в УПЛ из-за дикого ляпа вратаря. Видео

Киевское "Динамо" обыграло ривненский "Верес" в своем первом матче нового сезона розыгрыша Премьер-лиги. "Бело-синие", которые пропускали стартовый игровой день, во втором туре первенства были сильнее на выезде – 2:1.

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Гости достаточно быстро открыли счет. После затяжной атаки мяч оказался у "десятки" киевлян Николая Шапаренко, который с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол. Хавбек через полчаса оформил еще и голевую передачу.

Это случилось после того, как динамовцы перехватили мяч на своей половине поля и разогнали стремительную контратаку. Игрок сборной Украины получил мяч недалеко от ворот "Вереса", но бить не стал, а откатил мяч под удар капитану Виталию Буяльскому. Тот с 10 метров пробил под вратарем – 2:0.

После перерыва гости контролировали игру, но на 61-й минуте неожиданный ляп допустил вратарь "Динамо" Руслан Нещерет. Выбежав из ворот на перехват он опередил всех, но угодил мячом точно в соперника, от которого мяч закатился в сетку.

Через 10 минут после этого новичок киевлян Максим Брагару обязан был возвращать команде преимущество в два мяча, но не реализовал выход один на один. Однако в итоге "Динамо" довело матч до победу и взяло три очка.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" за 20 секунд до финального свистка упустило победу в матче квалификации Лиги чемпионов,

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