Где смотреть 'Реал' – 'Барселона': расписание трансляций Эль-класико

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" в воскресенье, 26 октября, проведут первое классическое противостояние испанского футбола. Непримиримые соперники сойдутся в рамках 10-го тура национального первенства в розыгрыше Ла Лиги.

Встречу принимает стадион "Сантьяго Бернабеу" в столице страны. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по киевскому времени

Украинские болельщики смогут сделать это у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов

Интересно, что каталонская команда выиграла пять последних матчей. "Реал" выигрывал Эль-класико в апреле 2024 года. Тогда на своем поле "королевский клуб" обыграла главного соперника со счетом 3:2, забив победный матч в компенсированное время.

Фаворитами нынешнего противостояния считаются хозяева поля. Ставки на победу мадридской команды принимают с коэффициентом 2,02. Ничья оценивается котировкой 4,02. А показатели на успех каталонцы 3,24.

