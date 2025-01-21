Где смотреть ПСЖ – 'Манчестер Сити': расписание трансляций суперматча Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" и французский "Пари Сен-Жермен" в среду, 22 января, сойдутся в лобовом матче Лиги чемпионов. Обе команды близки к тому, чтобы оказаться за бортом плей-офф турнира, а поэтому поединок ожидается болельщиками с огромным интересом.

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Встречу принимает стадион "Парк де Пренс" в столице Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитами игры считаются хозяева поля. Букмекеры отдают ПСЖ небольшое преимущество. Ставки на победу парижан принимаются с коэффициентом 2,45. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех англичан достигают уровня 2,60.

Соперников разделяет всего одно очко в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Сити" набрал восемь пунктов и расположился на 22-м месте. У ПСЖ 25-е место и семь очков.

Ранее OBOZ.UA анализировал, как самые звездные команды Лиги чемпионов находятся на грани провала и невыхода в плей-офф турнира.

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