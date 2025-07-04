Где смотреть ПСЖ – 'Бавария': расписание трансляций 1/4 финала клубного ЧМ

Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" и многократный обладатель трофея мюнхенская "Бавария" сразятся в битве за путевку в полуфинал клубного первенства мира, которое в эти дни проходит в США. Команды проведут встречу в субботу, 5 июля.

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Матч принимает "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора из Великобритании прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть матч благодаря прямой трансляции на телеканале "Суспильне Спорт", который также доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, прямой эфир из Атланты пройдет на видеоплатформе DAZN.

Фаворитами противостояния считаются парижане. Ставки на их победу в основное время принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех немецкой команды достигают уровня 3,50.

В ноябре соперники встречались в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Тогда в Мюнхене минимальную победу добыли хозяева 1:0. Всего же команды 15 раз сыграли в континентальных турнирах и ни разу не была зафиксирована ничья – девять побед у "Баварии", шесть матчей выиграл ПСЖ.

Как сообщал OBOZ.UA, французский ПСЖ продолжает работать над трансфером лидера сборной Украины Ильи Забарного, за которого "Борнмут" требует 70 миллионов евро.

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