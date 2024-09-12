УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Где смотреть "последний танец" Магучих. Расписание трансляций решающего этапа Бриллиантовой лиги

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
258
Где смотреть 'последний танец' Магучих. Расписание трансляций решающего этапа Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в пятницу, 13 сентября поборется за победу в Бриллиантовой лиге. Заключительный и решающий, 15-й этап, крупнейшего легкоатлетического турнира планеты состоится в бельгийской столице.

Видео дня

Прямую трансляцию из Брюсселя организует телеканал Setanta Sports+ HD, который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса Megogo. Начало в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть "последний танец" Магучих. Расписание трансляций решающего этапа Бриллиантовой лиги

У себя в Instagram 22-летняя днепрянка пригласила всех своих поклонников посмотреть ее "последний танец" сезона.

Где смотреть "последний танец" Магучих. Расписание трансляций решающего этапа Бриллиантовой лиги

Перед заключительными выступлениями украинка лидирует в общем зачете с 32 очками.

Общий зачет Бриллиантовой Лиги после 14 этапов

  1. Ярослава Магучих 32 очка
  2. Никола Олислагерс 25 очков
  3. Ирина Геращенко 25 очков
  4. Элеанор Патерсон 25 очков
  5. Ангелина Топич 22 очка
  6. Лия Апостоловские 17 очков

Именно эти шесть легкоатлеток и разыграют вожделенный трофей.

Где смотреть "последний танец" Магучих. Расписание трансляций решающего этапа Бриллиантовой лиги

Как сообщал OBOZ.UA, на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Где смотреть "последний танец" Магучих. Расписание трансляций решающего этапа Бриллиантовой лиги

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеанор Паттерсон (Австралия).

Где смотреть "последний танец" Магучих. Расписание трансляций решающего этапа Бриллиантовой лиги

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!