Где смотреть "последний танец" Магучих. Расписание трансляций решающего этапа Бриллиантовой лиги
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в пятницу, 13 сентября поборется за победу в Бриллиантовой лиге. Заключительный и решающий, 15-й этап, крупнейшего легкоатлетического турнира планеты состоится в бельгийской столице.
Прямую трансляцию из Брюсселя организует телеканал Setanta Sports+ HD, который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса Megogo. Начало в 21:00 по киевскому времени.
У себя в Instagram 22-летняя днепрянка пригласила всех своих поклонников посмотреть ее "последний танец" сезона.
Перед заключительными выступлениями украинка лидирует в общем зачете с 32 очками.
Общий зачет Бриллиантовой Лиги после 14 этапов
- Ярослава Магучих 32 очка
- Никола Олислагерс 25 очков
- Ирина Геращенко 25 очков
- Элеанор Патерсон 25 очков
- Ангелина Топич 22 очка
- Лия Апостоловские 17 очков
Именно эти шесть легкоатлеток и разыграют вожделенный трофей.
Как сообщал OBOZ.UA, на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.
Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеанор Паттерсон (Австралия).
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