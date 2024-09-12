Где смотреть 'последний танец' Магучих. Расписание трансляций решающего этапа Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в пятницу, 13 сентября поборется за победу в Бриллиантовой лиге. Заключительный и решающий, 15-й этап, крупнейшего легкоатлетического турнира планеты состоится в бельгийской столице.

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Прямую трансляцию из Брюсселя организует телеканал Setanta Sports+ HD, который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса Megogo. Начало в 21:00 по киевскому времени.

У себя в Instagram 22-летняя днепрянка пригласила всех своих поклонников посмотреть ее "последний танец" сезона.

Перед заключительными выступлениями украинка лидирует в общем зачете с 32 очками.

Общий зачет Бриллиантовой Лиги после 14 этапов

Ярослава Магучих 32 очка Никола Олислагерс 25 очков Ирина Геращенко 25 очков Элеанор Патерсон 25 очков Ангелина Топич 22 очка Лия Апостоловские 17 очков

Именно эти шесть легкоатлеток и разыграют вожделенный трофей.

Как сообщал OBOZ.UA, на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеанор Паттерсон (Австралия).

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