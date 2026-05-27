Где смотреть 'Кристал Пэлас' – 'Райо Вальекано': расписание трансляций финала Лиги конференций-2026

Лондонский "Кристал Пэлас" и мадридский "Райо Вальекано" сыграют в финале третьего по значимости континентального клубного турнира – Лиги конференций. Представители английской Премьер-лиги и испанской Примеры сойдутся в битве за трофей в среду, 27 мая.

Поединок принимает стадион "Лейпциг Штадион". Стартовый свисток арбитра Маурицио Мариани из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из Германии организовывается на канале "Megogo Футбол Первый". Традиционно показ матча подобного статуса будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Эксперты считают фаворитами английскую команду. Ставки на победу "Кристал Пэлас" по состоянию на 10:55 27 мая принимаются с коэффициентом 2,04. Тогда как на "Райо Вальекано" – 4,34.

Команды никогда не встречались друг с другом. Более того, для "Пэлас" нынешний еврокубковый сезон дебютный в истории, не считая участия в Кубке Интертото. А вот "Райо" однажды выступал в Кубке УЕФА. В сезоне 2000/2001 мадридцы дошли до четвертьфинала, где проиграли соотечественника из "Алавеса".

