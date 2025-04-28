Где смотреть хоккей Украина – Италия: расписание трансляций ЧМ-2025

Мужская сборная Украины по хоккею впервые с 2007 года пытается пробиться в элиту чемпионата мира. В понедельник, 28 апреля, подопечные тренера Дмитрия Христича проводят второй матч на мировом первенстве-2025 в дивизионе IA, которое принимает румынский Сфынту-Георге.

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Соперником "сине-желтых" станет команда Италии. Время начала поединка – 12:30 по киевскому времени.

Украинские любители хоккея смогут поддержать своих любимцев благодаря "Суспильному". Прямой эфир будет доступен на телеканале "Суспильне Спорт", его официальном сайте и региональных каналах вещателя. Трансляции можно увидеть на видеоплатформе Megogo.

Кроме итальянцев и украинцев на ЧМ в Румынии выступают команды Японии, Польши, Великобритании и хозяев турнира. Две лучшие сборные чемпионата получат права в будущем году выступить в топ-дивизионе мундиаля.

Итальянцы вылетели в дивизион IА после того, как заняли последнее место в группе ЧМ-2022, проиграв шесть матчей из семи.

Отметим, что ранее молодежная сборная Украины по хоккею выиграла чемпионата мира в дивизионе IB и в будущем году поспорит за выход в элиту.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по хоккею стартовала с драматичного поражения на чемпионате мира 2025 года.

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