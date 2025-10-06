Где смотреть футбол Украина – Испания: расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

Молодежная сборная Украины уверенно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в возрастной категории U-20, который в эти дни проходит в Чили. Команда Дмитрия Михайленко заняла первое место в группе с Южной Кореей, Панамой и Парагваем, набрав 7 очков.

Теперь в 1/8 финала "сине-желтые" сыграют с испанцами. Встреча состоится во вторник, 7 октября, на стадионе имени Элиаса Фигероа в Вальпараисо. Время начала – 22:30 по Киеву.

Увидеть прямой эфир из Чили украинские любители футбола смогут на канале "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного". Вещатель доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, трансляция матча будет организована на платформе suspilne.media.

Испания, которая трижды играла в финалах ЧМ U-20, один из которых выиграла, стала третьей в квартете с Марокко, Бразилией и Мексикой. "Фурия роха" обыграла южноамериканцев (1:0), сыграла вничью 2:2 с представителями Северной Америки и проиграла 0:2 африканцам.

Победитель пары выйдет на сильнейшего в дуэли между Колумбией и Южной Африкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче с Южной Кореей сборная Украины на ЧМ-2025 U-20 пропустила гол, который был отменен благодаря теннисному" правилу.

