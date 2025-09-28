Впервые в истории! Украине отменили пропущенный гол благодаря уникальному 'теннисному' правилу на чемпионате мира по футболу U-20. Видео

Молодежная сборная Украины начала чемпионат мира по футболу с победы над Южной Кореей (2:1), однако могла пропустить два мяча. В начале второго тайма арбитр сначала засчитал гол в ворота Владислава Крапивцова, но после пересмотра эпизод был отменен из-за офсайда.

Решение стало возможным благодаря экспериментальному правилу челенджей, которое впервые в истории тестируют на турнире.

Нововведение работает по принципу тенниса: каждая команда может дважды за матч запросить просмотр спорных моментов.

В первом тайме такой шанс использовал тренер корейцев, требуя пенальти за падение их игрока в штрафной, но арбитр не нашел нарушения.

Во втором тайме Дмитрий Михайленко воспользовался челенджем после гола соперника, и VAR выявил минимальный офсайд у Сунь Ву Хама.

Полузащитник украинцев Геннадий Синчук в комментарии для ФИФА отметил: "Конечно, когда мы пропускаем, эмоции только негативные. Но когда судья отменил гол, мы поняли, что нужно включаться. Слава Богу, удержались".

Следующий матч группового этапа Украина проведет против Панамы во вторник, 30 сентября, в 23:00 по киевскому времени.

