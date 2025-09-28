УкраїнськаУКР
Впервые в истории! Украине отменили пропущенный гол благодаря уникальному "теннисному" правилу на чемпионате мира по футболу U-20. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
966
Молодежная сборная Украины  начала чемпионат мира по футболу с победы над Южной Кореей (2:1), однако могла пропустить два мяча. В начале второго тайма арбитр сначала засчитал гол в ворота Владислава Крапивцова, но после пересмотра эпизод был отменен из-за офсайда.

Video Preview

Решение стало возможным благодаря экспериментальному правилу челенджей, которое впервые в истории тестируют на турнире.

Нововведение работает по принципу тенниса: каждая команда может дважды за матч запросить просмотр спорных моментов.

В первом тайме такой шанс использовал тренер корейцев, требуя пенальти за падение их игрока в штрафной, но арбитр не нашел нарушения.

Во втором тайме Дмитрий Михайленко воспользовался челенджем после гола соперника, и VAR выявил минимальный офсайд у Сунь Ву Хама.

Полузащитник украинцев Геннадий Синчук в комментарии для ФИФА отметил: "Конечно, когда мы пропускаем, эмоции только негативные. Но когда судья отменил гол, мы поняли, что нужно включаться. Слава Богу, удержались".

Следующий матч группового этапа Украина проведет против Панамы во вторник, 30 сентября, в 23:00 по киевскому времени.

