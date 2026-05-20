Где смотреть финал Лиги Европы "Астон Вилла" – "Фрайбург": расписание трансляций

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
150
Английская "Астон Вилла" и немецкий "Фрайбург" разыграют первый континентальный трофей нынешнего клубного сезона. Команды сойдутся в грандиозном финале Лиги Европы в среду, 20 мая, поспорят за самый тяжелый еврокубок – его вес составляет 15 килограммов.

Поединок принимает стадион "Бешикташ" в турецком Стамбуле. Стартовый свисток арбитра Франсуа Летексье из Франции прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Эксперты GGBET считают фаворитами английскую команду. Ставки на победу "Астон Виллы" по состоянию на 09:57 20 мая принимаются с коэффициентом 1,72. Тогда как на "Фрайбург" – 5,28.

Увидеть противостояние можно будет благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Стамбула пройдет на канале "Megogo Футбол 1". По традиции показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов.

Немецкая команда в случае победы получит путевку в основной этап Лиги чемпионов на будущий сезон. "Вилла" квалифицировалась в самый престижный континентальный турнир через национальное первенство, но ее тренер Унаи Эмери является специалистом по Лиги Европы. Для испанца это уже шестой финал с четырьмя разными командами, в его активе три трофея.

