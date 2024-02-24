Где смотреть "Динамо" и "Шахтер" в УПЛ. Расписание трансляций первых матчей 2024 года
В пятницу, 23 февраля, стартовала вторая часть сезона чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" свои поединки 18-го тура УПЛ проведут в воскресенье и понедельник соответственно.
"Динамо" 25 февраля на столичном стадионе им. Лобановского будет принимать харьковский "Металлист 1925". Начало в 15:30.
Несмотря на допуск на турнир болельщиков, игра в Киеве будет без зрителей, так как стадион "Динамо" не получил подпись от ГСЧС и КМВА по сертифицированным укрытиям. Допуск болельщиков можно получить только в том случае, когда на стадионе или возле него в радиусе не более 300-400 метров есть бомбоубежище
"Шахтер" 26 февраля отправится в гости в Александрию (Кировоградская область). Встреча против местной одноименной команды на КСК "Ника" начнется в 13:00. Эта игра пройдет со зрителями. Максимально разрешенное количество - 608 человек.
Оба матча будут транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.
Спутниковое телевидение:
IPTV:
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV
Международные OTT платформы
*Информация по состоянию на 22 февраля 2024 года
Перед поединками 18-го тура "Шахтер" с 31 очками идет на четвертом месте. "Динамо" – пятое (28 баллов).
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