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Где смотреть "Динамо" и "Шахтер" в УПЛ. Расписание трансляций первых матчей 2024 года

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,6 т.
Где смотреть 'Динамо' и 'Шахтер' в УПЛ. Расписание трансляций первых матчей 2024 года

В пятницу, 23 февраля, стартовала вторая часть сезона чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" свои поединки 18-го тура УПЛ проведут в воскресенье и понедельник соответственно.

"Динамо" 25 февраля на столичном стадионе им. Лобановского будет принимать харьковский "Металлист 1925". Начало в 15:30.

Где смотреть "Динамо" и "Шахтер" в УПЛ. Расписание трансляций первых матчей 2024 года

Несмотря на допуск на турнир болельщиков, игра в Киеве будет без зрителей, так как стадион "Динамо" не получил подпись от ГСЧС и КМВА по сертифицированным укрытиям. Допуск болельщиков можно получить только в том случае, когда на стадионе или возле него в радиусе не более 300-400 метров есть бомбоубежище

"Шахтер" 26 февраля отправится в гости в Александрию (Кировоградская область). Встреча против местной одноименной команды на КСК "Ника" начнется в 13:00. Эта игра пройдет со зрителями. Максимально разрешенное количество - 608 человек.

Где смотреть "Динамо" и "Шахтер" в УПЛ. Расписание трансляций первых матчей 2024 года

Оба матча будут транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

Провайдер

Охват

Ссылки

sweet.tv

Вся Украина

https://sweet.tv/

VodafoneTV

Вся Украина

https://tv.vodafone.ua

Киевстар ТВ

Вся Украина

https://tv.kyivstar.ua/ru/

Setanta Sports

Вся Украина

https://app.setantasports.com/

youtv

Вся Украина

https://youtv.ua/

VOLIA

Вся Украина

https://tv.volia.com

OmegaTV

Украина

https://omegatv.ua

Спутниковое телевидение:

Провайдер

Охват

Ссылки

VIASAT

Вся Украина

https://viasat.com.ua

IPTV:

Провайдер

Охват

Ссылки

Круг.ТВ

Киев

https://kolo.tv

Корбина

Киев

https://corbina.ua/

IPNet

Киев

https://ipnet.ua

Network.lviv

Львов

https://network.lviv.ua

Ultra

Львов

АСТРА

Львов

https://astra.in.ua

KIM

Калуш

https://www.kim.in.ua

Infomir

Одесса

https://www.infomir.com.ua j

Soho

Одесса

Wild Park

Николаев, Николаевская обл.

https://wildpark.net

LocalNet

Киев

https://lan.ua

Vinteleport

Винница

http://www.vinnitsa.com

KOMITEX

Львов

https://komitex.net

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV

Провайдер

Охват

Ссылки

Шторм ТВ

Кропивницкий

https://www.shtorm.net

CatNet

Подольск

https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/

ГОК

Горишние Плавные

http://trkgok.pl.ua

СВС-ТВ ТК ЧП

Миргород, Пирятин

https://www.svs.pl.ua

Eurolan

Киев

https://eurolan.ua

ТИМ (Прилуки)

Прилуки

https://tim.ua

BRIZ

Одесса

https://www.briz.ua

МАКСНЕТ

Харьков

https://maxnet.ua/ru/

Международные OTT платформы

Провайдер

Охват

Ссылки

LaLiga+

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://www.laligaplus.laliga.com

OneFootball

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://onefootball.com/

PANDA Interactive

США, Канада, Великобритания

https://watchupl.com

GoNet

Чехия + Евросоюз

https://www.gonet.tv

Setanta Sports

Грузия, Молдова

https://setantasports.com

*Информация по состоянию на 22 февраля 2024 года

Перед поединками 18-го тура "Шахтер" с 31 очками идет на четвертом месте. "Динамо" – пятое (28 баллов).

Где смотреть "Динамо" и "Шахтер" в УПЛ. Расписание трансляций первых матчей 2024 года

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