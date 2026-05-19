Где смотреть 'Динамо' – 'Чернигов': расписание трансляций финала Кубка Украины по футболу

Киевское "Динамо" и ФК "Чернигов" сразятся в битве за Кубок Украины по футболу сезона 2025/2026. Финал турнира, в котором сыграют представитель Премьер-лиги и середняк первого дивизиона, состоится в среду, 20 мая, во Львове.

Поединок принимает стадион "Арена Львов". Стартовый свисток арбитра Александра Шандора прозвучит в 18:00.

Явными фаворитами игры считаются киевляне. Аналитики GGBET по состоянию на 14:15 19 мая отдают предпочтение "Динамо" с коэффициентом 1,07. А победу "Чернигова" оценивают в 41,30.

Увидеть поединок за кубковый трофей можно будет благодаря платформе UPL TV. Прямой эфир будет доступен на сервисах Megogo, "Киевстар ТВ", Vodafone TV. Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Победитель игры получит путевку в квалификацию Лиги Европы. На кону будет также стоять обновленный трофей. "Динамо" выигрывало турнир 13 раз, в последний раз в 2021 году.

"Чернигов" стал вторым представителем низшего дивизиона в финале национального кубка. В розыгрыше 2018/2019 до решающего матча добрался перволиговый "Ингулец", который без шансов проиграл "Шахтеру" 0:4.

