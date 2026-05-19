УкраїнськаУКР
русскийРУС

Где смотреть "Динамо" – "Чернигов": расписание трансляций финала Кубка Украины по футболу

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,1 т.
Где смотреть 'Динамо' – 'Чернигов': расписание трансляций финала Кубка Украины по футболу

Киевское "Динамо" и ФК "Чернигов" сразятся в битве за Кубок Украины по футболу сезона 2025/2026. Финал турнира, в котором сыграют представитель Премьер-лиги и середняк первого дивизиона, состоится в среду, 20 мая, во Львове.

Поединок принимает стадион "Арена Львов". Стартовый свисток арбитра Александра Шандора прозвучит в 18:00.

Явными фаворитами игры считаются киевляне. Аналитики GGBET по состоянию на 14:15 19 мая отдают предпочтение "Динамо" с коэффициентом 1,07. А победу "Чернигова" оценивают в 41,30. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером "бело-синих"!

Где смотреть "Динамо" – "Чернигов": расписание трансляций финала Кубка Украины по футболу
Где смотреть "Динамо" – "Чернигов": расписание трансляций финала Кубка Украины по футболу

Увидеть поединок за кубковый трофей можно будет благодаря платформе UPL TV. Прямой эфир будет доступен на сервисах Megogo, "Киевстар ТВ", Vodafone TV. Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Победитель игры получит путевку в квалификацию Лиги Европы. На кону будет также стоять обновленный трофей. "Динамо" выигрывало турнир 13 раз, в последний раз в 2021 году.

Где смотреть "Динамо" – "Чернигов": расписание трансляций финала Кубка Украины по футболу
Где смотреть "Динамо" – "Чернигов": расписание трансляций финала Кубка Украины по футболу

"Чернигов" стал вторым представителем низшего дивизиона в финале национального кубка. В розыгрыше 2018/2019 до решающего матча добрался перволиговый "Ингулец", который без шансов проиграл "Шахтеру" 0:4.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданных в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Кубок Украины по футболуФК Динамо Киев
Редакционная политика