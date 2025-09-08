Где смотреть ЧМ-2025 по волейболу: расписание трансляций матчей сборной Украины

Мужская сборная Украины по волейболу в третий раз в своей истории сыграет на чемпионате мира. Мундиаль 2025 года состоится на Филиппинах с 12 по 28 сентября, на котором соперниками нашей команды на групповом этапе станут представители Италии, Бельгии и Алжира.

Украинские любители спорта смогут увидеть поединки первенства на канале "Суспильне Спорт". Он также доступен на видеосервисе Megogo. Также прямой эфир из Филиппин будет доступен на платформе suspilne.media, а также региональных каналах "Суспильного".

КАЛЕРДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

14 сентября, 9:00. Украина – Бельгия

16 сентября, 9:00. Украина – Алжир

18 сентября, 16:30. Украина – Италия

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды квартета. Отметим, что на минувшем чемпионате, который состоялся в 2022 году, украинская сборная дошла до четвертьфинала, в котором проиграла словенцам. В итоговой таблице "сине-желтые" заняли седьмую строчку. Действующими победителями мундиаля является итальянская команда.

Как сообщал OBOZ.UA, женская сборная Украины по волейболу стала победительницей Золотой Евролиги-2025 и добыла место в Лиге наций.

