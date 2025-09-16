Сборная Украины добыла невероятную победу на ЧМ по волейболу, выиграв сет 25-11

Мужская сборная Украины по волейболу добыла сверуверенную победу на чемпионате мира, который в эти дни проходит на Филиппинах. Подопечные тренера Рауля Лосано во втором туре группового этапа не оставил ни единого шанса алжирцам – 3:0 (25:17, 25:12, 25:11).

"Сине-желтые" после поражения от Бельгии в стартовой игре не имели права на ошибку. С первых розыгрышей украинцы захватили инициативу, подтверждая свой статус явного фаворита. В стартовой партии подопечные Лосано победили с разницей в восемь очков.

Второй сет вышел еще менее конкурентным. Африканцы много ошибались и набрали всего 12 пунктов. А третья партия превратилась в форменный разгром. Сборная Украины поймала невероятный кураж и победила просто с неприличным счетом – 25:11.

Лучшим в составе украинцев стал доигрывающий Дмитрий Янчук, который набрал 18 очков. Лидеры команды Юрий Семенюк и Василий Тупчий записали в свой актив 11 и 10 пунктов соответственно.

В решающей встрече наша команда сразится с действующими чемпионами мира итальянцами. Поединок состоится 18 сентября в 14:30 по киевскому времени.

