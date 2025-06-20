'Где нет России, нет и мира': приспешник Путина, которого выкинули с ОИ, призвал послать МОК и стал посмешищем в сети

Президент так называемой Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) выдал набор пропагандистских штампов о якобы особом месте России в спорте. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина нелепо возмутился отстранением атлетов из РФ от соревнований и наехал на Международный олимпийский комитет (МОК), став посмешищем в сети.

Видео дня

"Вместо того чтобы быть миротворцами, они используют спорт как политический инструмент, что разрушает саму суть соревнований. Там, где нет России, фактически нет и настоящего спорта. Конфликт между Израилем и Ираном показывает, что двойные стандарты – реальность. Бах и его команда игнорируют проблемы, и их стоит исключить из международных спортивных ассоциаций. Где нет России, там нет и мира. Руководство МОК давно пора просто послать куда подальше и делать свое дело", – сказал Кремлев изданию "Спорт-Экспресс".

Читатели портала Sports.ru не смогли пройти мимо этого высказывания бывшего уголовника. Они напомнили Кремлеву, что на сегодняшний день МОК отказался признавать его организацию и передал право проводить олимпийский боксерский турнир World Boxing.

"Человек, сменивший фамилию, явно умеет посылать подальше", "Мы их посылаем, посылаем, а они не посылаются и не посылаются!", "Пока что послали Кремлева и его федерацию", "Послать можно, только чем будем тогда гордиться в отсутствии медалек с международных соревнований?", "Умар Кремлев (Лутфуллоев) имел судимости за вымогательство (2004) и нанесение побоев (2007). Короче, пример для подражания", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, легенда мирового бокса Геннадий Головкин призвал национальную федерацию Казахстана выйти из состава позорной IBA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!