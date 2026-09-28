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Де безкоштовно дивитися футбол Грузія – Україна. Розклад трансляцій Ліги націй

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 12,9 т.
Де безкоштовно дивитися футбол Грузія – Україна. Розклад трансляцій Ліги націй
Зустріч розпочнеться о 19:00

Національна збірна України з футболу у понеділок, 28 вересня, проведе виїзний матч другого туру Дивізіону B Ліги націй УЄФА проти збірної Грузії. Зустріч відбудеться у Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе.

OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Грузія – Україна. Початок о 19:00 за київським часом.

Українські вболівальники зможуть переглянути поєдинок як за підпискою, так і без будь-якої оплати. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO у пакетах "Спорт", "Максимальна" (MEGOPACK), а також за передплатою "Оптимальна" на каналах "MEGOGO Футбол".

Де безкоштовно дивитися футбол Грузія – Україна. Розклад трансляцій Ліги націй

Матч покаже Мегого

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Крім того, матч безкоштовно покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ", який доступний глядачам цифрового ефірного телебачення Т2 та в кабельних мережах.

Телевізійний ефір традиційно супроводжуватиметься передматчевою аналітичною студією за участю журналістів та запрошених експертів. Її початок заплановано на 17:45 за київським часом.

Де безкоштовно дивитися футбол Грузія – Україна. Розклад трансляцій Ліги націй

Вболівальниці Грузії та України

Коментуватимуть матч Володимир Звєров та Віталій Похвала.

Суперники добре знають один одного. На території Грузії команди зустрічалися шість разів. В останньому матчі Ліги націй у Батумі було зафіксовано нічию 1:1.

Де безкоштовно дивитися футбол Грузія – Україна. Розклад трансляцій Ліги націй

Україна втратила перемогу над Угорщиною

Такий самий результат раніше фіксувався у відбіркових турнірах чемпіонату світу 2006 року та чемпіонату Європи 2008 року. У товариських матчах українська збірна двічі перемагала в Грузії з рахунком 1:0 і 2:1, а ще один поєдинок завершився без голів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі підопічні Мальдери з мінімальною перевагою обіграли на виїзді збірну Угорщини. Єдиний гол перед перервою забив Данило Сікан.

Де безкоштовно дивитися футбол Грузія – Україна. Розклад трансляцій Ліги націй

Збірна України з футболу

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