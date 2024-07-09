'Фьюри не зря хочет провести второй бой с Усиком'. Промоутер раскрыл ситуацию с реваншем

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, комментируя предстоящий реванш между Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) и Александром Усиком (22-0, 14 КО), считает, что британцу не нужно никаких "искуплений". Таким образом Уоррен отреагировал на выступление эксперта Саймона Джордана, заявившего, что именно ради "искупления" Фьюри согласился на второй поединок с украинцем.

Видео дня

"Я не понимаю, что это такое – "искупление". В первой схватке не было ничего экстраординарного. Один судья отдал победу Тайсону. Второй судья отдал победу Усику, а третий отдал победу украинцу лишь с преимуществом в три пункта. Что бы ни случилось, это был очень близкий бой. Никакого искупления не требуется", – уверен промоутер.

Уоррен не сомневается, что все бы поменялось, если бы Тайсон проиграл бой с большим отрывом или его нокаутировали.

"У него были проблемы в девятом раунде, но он преодолел это. Он хочет провести матч-реванш по определенной причине: он чувствует, что может его выиграть. Это был отличный бой между двумя супертяжеловесами мирового класса", – подытожил Фрэнк Уоррен в интервью TalkSport.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!