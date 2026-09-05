Футболиста сборной Украины освистали болельщики его клуба в Саудовской Аравии. Видео

Футболист сборной Украины Артем Бондаренко столкнулся с негативной реакцией части болельщиков "Аль-Ахли" после матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Рияда". Несмотря на победу команды, фанаты освистали украинского полузащитника и скандировали "Artem Out", требуя его ухода.

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Инцидент произошел после поединка с "Аль-Риядом". По сообщениям местных медиа, неприятные выкрики в адрес Бондаренко звучали как после первого тайма, так и после финального свистка.

Главный тренер "Аль-Ахли" Марино Пушич выступил в защиту украинца. По его словам, реакция трибун стала для него неожиданностью.

"Мне очень жаль, что произошло сегодня с Артемом Бондаренко, и это меня действительно удивило. Еще неделю назад все болели за него и тепло приветствовали. Нам всем нужно сделать все, что в наших силах. Я поддерживаю всех своих игроков. Надеюсь, вы понимаете, что нам нужно держаться вместе", – сказал Пушич.

Поддержку украинцу также выразили партнеры по команде. Во время матча голкипер Эдуар Менди, защитник Роджер Ибаньес и нападающий Айвен Тони призывали болельщиков поддержать новичка.

Бондаренко перешел в "Аль-Ахли" нынешним летом и на данный момент провел за саудовский клуб три матча.

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