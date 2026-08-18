Сенсационный трансфер: футболист сборной Украины покупают за 19 миллионов евро
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Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко сенсационно принял решение перейти в саудовский "Аль-Ахли", который является действующим победителем Лиги чемпионов Азии. 25-летни футболист уже прибыл в расположение своего нового клуба для прохождения медосмотра.
Об этом информирует журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, а также ряд источников в Саудовской Аравии. Бондаренко, который не смог стать ключевым исполнителем в тактической схеме турецкого наставника "Шахтера" Арды Турана, подпишет контракт на три года с возможностью продления еще на год.
Ожидается, что "Аль-Ахли", который возглавляет бывший тренер "горняков" Марино Пушич, заплатит за украинца 19 миллионов евро. При этом в донецком клубе уже подыскали замену Бондаренко.
В составе "Шахтера", куда он перешел после ДЮСШ родных Черкас и академии "Днепра", футболисты отыграл 169 матчей во всех турнирах, включая 20 в Лиге чемпионов. На свой счет Артем записал 34 гола и 29 результативных передач. Также в активе Бондаренко есть пять игр в составе сборной Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуриньо определился с будущим вратаря сборной Украины Андрея Лунина в команде.
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