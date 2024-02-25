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Футболист впал в кому после столкновения в чемпионате Франции. Видео момента

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Футболист впал в кому после столкновения в чемпионате Франции. Видео момента

Нападающий "Бордо" Альберт Элис получил серьезную травму в 26-м туре чемпионата Франции в Лиге 2 (второй по силе футбольный дивизион страны). 28-летний игрок сборной Гандураса не смог доиграть матч против "Генгама" (1:0).

На 10-й минуте Элис замыкал атаку своей команды, но неудачно приземлился, пытаясь в прыжке головой нанести удар по воротам. В повторе видно, что форвард упал в шею и верхнюю часть спины.

В течение многих минут Элис оставалась на земле, пока медицинский персонал "Бордо" пытался оказать первую помощь.

Футболист впал в кому после столкновения в чемпионате Франции. Видео момента

После этого футболист был срочно госпитализирован. Его заменил Жереми Ливолан. Игра после 10-минутного перерыва была возобновлена.

Футболист впал в кому после столкновения в чемпионате Франции. Видео момента

На момент эвакуации с поля игрок находился в сознании, но после транспортировки в больницу Пеллегрин в Бордо был помещен в искусственную кому.

Футболист впал в кому после столкновения в чемпионате Франции. Видео момента

Изначально было подозрение на перелом костей лица, однако позже появилась информация о серьезной травме головы. На момент публикации новости игрок находится в реанимации. Туда же срочно приехали и его родители, вместе со спортивным директором "Бордо".

Футболист впал в кому после столкновения в чемпионате Франции. Видео момента

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе румынский голкипер польского клуба "Погонь" из Щецина Валентин Кожокару стал настоящим посмешищем после гостевого матча Экстракласы против "Шленска" (Вроцлав). 28-летний уроженец Бухареста симулировал травму, которую в сети назвали "самой страшной травмой столетия".

Футболист впал в кому после столкновения в чемпионате Франции. Видео момента

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