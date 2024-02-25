Футболист впал в кому после столкновения в чемпионате Франции. Видео момента

Нападающий "Бордо" Альберт Элис получил серьезную травму в 26-м туре чемпионата Франции в Лиге 2 (второй по силе футбольный дивизион страны). 28-летний игрок сборной Гандураса не смог доиграть матч против "Генгама" (1:0).

На 10-й минуте Элис замыкал атаку своей команды, но неудачно приземлился, пытаясь в прыжке головой нанести удар по воротам. В повторе видно, что форвард упал в шею и верхнюю часть спины.

В течение многих минут Элис оставалась на земле, пока медицинский персонал "Бордо" пытался оказать первую помощь.

После этого футболист был срочно госпитализирован. Его заменил Жереми Ливолан. Игра после 10-минутного перерыва была возобновлена.

На момент эвакуации с поля игрок находился в сознании, но после транспортировки в больницу Пеллегрин в Бордо был помещен в искусственную кому.

Изначально было подозрение на перелом костей лица, однако позже появилась информация о серьезной травме головы. На момент публикации новости игрок находится в реанимации. Туда же срочно приехали и его родители, вместе со спортивным директором "Бордо".

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе румынский голкипер польского клуба "Погонь" из Щецина Валентин Кожокару стал настоящим посмешищем после гостевого матча Экстракласы против "Шленска" (Вроцлав). 28-летний уроженец Бухареста симулировал травму, которую в сети назвали "самой страшной травмой столетия".

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