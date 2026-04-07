Футболист в УПЛ забил победный гол-шедевр и был удален с поля. Видео

Испанский вингер "Эпицентра" Карлос Рохас отметился потрясающим дебютным голом в УПЛ, который принес его команде победу. Сразу после результативного удара игрок снял футболку, получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Эпизод произошел в матче 22-го тура против "Кудривки" (1:0), который проходил в Киеве. На 56-й минуте Рохас самостоятельно создал момент на правом фланге, после чего, переиграл трех соперников и феноменальным ударом попал в дальний угол ворот.

После забитого мяча испанец побежал к скамейке запасных и снял футболку. При этом 23-летний нападающий забыл, что у него есть предупреждение в первом тайме. В результате игрок был удален, а "Эпицентр" остался в меньшинстве.

Несмотря на это, команда сохранила минимальное преимущество и довела матч до победы. Этот успех стал третьим для "Эпицентра" в последних четырех турах и позволил покинуть зону переходных матчей.

