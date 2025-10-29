Футболист сборной Украины забил фантастический гол с 28 метров в Кубке Греции. Видео

Украинский легионер "Олимпиакоса" Роман Яремчук открыл счет своим голам в новом сезоне и сделал это эффектно. Форвард сборной Украины оформил дубль в матче Кубка Греции против команды "Волос".

Видео дня

29-летний уроженец Львова отличился дважды за две минуты в концовке первого тайма. На 43-й минуте Яремчук первым успел на добивание после сейва вратаря, а уже спустя минуту сотворил настоящий шедевр.

Роман получил пас от партнера и, не обрабатывая мяч, в касание метров с 28 мощно пробил точно в девятку.

Напомним, что Яремчук долго восстанавливался после травмы и лишь недавно вернулся в строй. Встречу против "Волоса" Роман начал в стартовом составе и был заменён на 59-й минуте.

"Олимпиакос" уверенно победил со счётом 5:0 и вышел в следующий раунд Кубка Греции.

Напомним, что в мае этого года Яремчук также феерил в Греции в финале Кубка. Наш соотечественник забил гол и помог своему клубу закрепить победу над "ОФИ Крит". Результативный выход украинца на замену вызвал бурную реакцию трибун 75-тысячного Олимпийского стадиона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!