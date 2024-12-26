Футболист сборной Украины привез пенальти в свои ворота в матче АПЛ. Видео

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко стал одним из худший игроков в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити". 25-летний футболист сборной Украины заработал пенальти в свои ворота.

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На 51-й минуте Виталий в своей штрафной ударил по ноге бразильского нападающего "Сити" Савиньо. Главный арбитр поединка Саймон Хупер без раздумий указал на 11-метровую отметку.

Наказание взялся исполнять Эрлинг Холанд, но сделал это не удачно. Джордан Пикфорд угадал направление удара и отбил его. Мяч отскочил к Йошке Гвардиолу, тот отдал на Эрлинга и норвежец со второй попытки попал в ворота, но сделал это из положения "вне игры".

Встреча в итоге завершилась со счетом 1:1, а Виталий от статистического портала SofaScore получил оценку 6.4. Более низкий рейтинг только у центрального защитника "Сити" Мануэля Аканджи (6.3).

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