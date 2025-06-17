Футболист сборной Украины попал в сложную ситуацию в 'Реале'. СМИ раскрыли подробности

Украинский вратарь Андрей Лунин не определился со своей дальнейшей карьерой, сообщает The Athletic. Несмотря на то, что он заявил на базе "Реала" в Вальдебебасе, что хочет остаться, его окружение ищет для него клуб, где бы 26-летний футболист сборной Украины получит больше игровой практики.

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Ранее сообщалось, что интерес у нашему голкиперу проявляет английский "Манчестер Сити". В услугах украинца заинтересован лично наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, который готовит настоящую кадровую революцию в команде после неудачного сезона.

При этом руководство мадридского "Реала" рассчитывает на то, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в клубе и в будущем станет первым номером команды.

Наш соотечественник осень минувшего подписал новый контракт с "Реалом" до лета 2030.

Также была информация, что "Астон Вилла" сделала предложение "Реалу" о трансфере Лунина. Английская команда, которая не смогла пробиться в Лигу чемпионов, заняв шестое место в национальном первенстве, готова заплатить за украинца 25 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне Андрей сыграл в 12 матчах, пропустив 19 голов. 4 поединка отстоял на ноль. Всего в карьере в активе Лунина 60 поединков за королевский клуб во всех турнирах, начиная с 2018 года: 70 мячей пропустил – в 20 играх сделал "сухарь".

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