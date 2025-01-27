Футболист сборной Украины переходит в английский клуб: СМИ назвали сумму трансфера

Защитник сборной Украины Максим Таловеров продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Англии. 24-летний футболист уже 28 января пройдет медицинское обследование в "Плимуте", который выступает в Чемпионшипе и занимает последнее место в турнирной таблице.

Видео дня

Об этом информирует Sky Sports. По данным источника, трансфер нашего соотечественника из австрийского ЛАСКа обойдется "зеленым" в два миллиона евро. Таловеров подпишет контракт с англичанами сроком на три с половиной года и сможет дебютировать за новую команду уже в ближайшую субботу в игре с "Вест Бромвич Альбион".

В "Плимуте" видят в украинском защитнике возможность укрепления обороны. За 29 матчей текущего сезона Чемпионшипа "зеленые" пропустили 62 гола. Команда набрала 22 очка и отстает на семь пунктов от спасительного 21-го места, которое позволит избежать вылета в третий по силе дивизион английского футбола.

Таловеров в нынешнем сезоне сыграл за ЛАСК 20 матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей. Также в его активе три поединка Лиги наций в футболке национальной сборной.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины Александр Зинченко намерен покинуть лондонский "Арсенал", в котором потерял место в основном составе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!