Футболист сборной Украины, которого окрестили новым Холандом, отказался выступать за немецкий клуб и хочет как можно скорее разорвать контракт

Максим Иншаков
Украинский нападающий "Байера" Артём Степанов, выступающий за "Нюрнберг" на правах аренды, намерен досрочно прекратить сотрудничество с немецким клубом. 18-летний форвард не видит для себя перспектив во Второй Бундеслиге и рассчитывает как можно быстрее сменить команду уже в текущее трансферное окно.

Как сообщает BILD, Степанов официально уведомил руководство "Нюрнберга" о желании разорвать арендное соглашение. По информации издания, украинец рассчитывает на новый вариант аренды до закрытия зимнего трансферного окна, которое в Германии завершится 2 февраля, и сам клуб не исключает досрочного прекращения сделки.

Ранее главный тренер "Нюрнберга" Мирослав Клозе публично отрицал вероятность срочного расставания с нападающим, однако признавал усиление конкуренции в атаке после появления Пита Скобела. При этом результаты на поле складываются не в пользу Степанова: в 13 матчах Второй Бундеслиги он не отметился голами и создал минимум опасных моментов, тогда как Скобел при ограниченном игровом времени стал одним из самых активных форвардов команды по ударам.

Степанов, которого в Германии и Украине часто сравнивают с Эрлингом Холандом из-за роста, прически и манеры игры, является игроком молодежной сборной Украины и считается одним из самых перспективных нападающих своего поколения. Летом 2025 года он был отдан "Байером" в аренду в "Нюрнберг", однако теперь его пребывание в немецком клубе близко к досрочному завершению.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле прошлого года Степанов выдал яркую концовку в матче 10-го тура Молодёжной лиги НФС (Лига A) в Германии против ровесников из "Айнтрахта" U19. На 81-й минуте наш соотечественник забил невероятный мяч пяткой в касание после прострела — в стиле Златана Ибрагимовича.

Осенью 2024-го Степанов стал самым молодым представителем нашей страны, который сыграл в матче Лиги чемпионов. Уроженец Луцка появился на поле в самом престижном европейском клубном турнире в возрасте 17 лет лет, трех месяцев и шести дней.

