Футболист российского клуба умер в 27 лет из-за ошибки врачей

Бывший футболист ярославского "Шинника" Бен Загре скончался в возрасте 27 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Агент игрока Дмитрий Селюк заявил, что фатальную роль в этой истории могла сыграть ошибка врачей, которые первоначально не выявили рак.

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По словам Селюка, в апреле 2025 года у защитника обнаружили опухоль в ноге и провели операцию. После биопсии футболисту сообщили, что онкологии нет. Однако позднее дополнительное обследование в специализированном медицинском центре показало наличие рака.

Агент рассказал, что после постановки диагноза Загре проходил лечение в разных странах, включая Германию и Португалию. Футболист перенес курс химиотерапии, который, по словам Селюка, позволил продлить ему жизнь примерно на год. В апреле 2026 года спортсмену ампутировали ногу, однако болезнь продолжила прогрессировать.

"Если бы врачи в какой-то момент были чуть внимательнее, то все могло быть иначе, а они просто прошляпили. В Ярославле ему сделали операцию, и на биопсии нам сказали, что все нормально, рака у Бена нет. Но затем он обратился в центр Малышевой, и там врач сразу сказал, что у Загре рак", – заявил Селюк в интервью.

Агент также отметил, что футболист успел вернуться на родину в Буркина-Фасо, где провел последние дни жизни рядом с семьей.

Бен Загре родился 31 декабря 1998 года в Бобо-Диуласо. В разные годы он выступал за датский "Эсбьерг", португальские "Виторию Гимарайнш B" и "АД Фафе", казахстанский "Кайсар", а с 2024 по 2025 год защищал цвета "Шинника". За российский клуб он провел более 40 матчей и был признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2024/25. Также на его счету один матч за сборную Буркина-Фасо.

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