Футболист 'Карпат' забыл редчайший 'карате'-гол и вошел в историю. Видео

Бразильский легионер "Карпат" Бруниньо отметился редким по исполнению голом в матче чемпионата Украины в Премьер-лиге против киевской "Оболони". 25-летний хавбек смог выполнить удар подошвой бутсы.

Видео дня

При счете 2:0 в пользу львовян они на 52-й минуте убежали в контратаку. Бабукарр Фаал с фланга вырезал острую передачу, а Бруниньо завершил эпизод ударом из каратэ, точно направив мяч в ворота.

Этот эпизод позволил львовскому клубу впервые в истории забить три мяча в ворота "пивоваров" в рамках очных встреч.

В итоге матч 21-го тура завершился победой "Карпат" со счетом 4:0. Игра прошла во Львове на стадионе "Украина".

Комментатор в трансляции отметил редкость такого исполнения: "Боже, какое карате от Бруниньо!. Это просто какой-то удар подошвой. Такой частью быть редко, кто забывает, но Бруниньо сейчас это удается".

Этот гол стал для Бруниньо седьмым в 20 матчах текущего сезона. "Карпати" благодаря этой победы набрали 26 очков и продолжают занимать 9-е место, у "Оболони" 21 очко и 10-я позиция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!